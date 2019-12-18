شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة..سقوط الرئيس السوري بشار الأسد غارقاً في دمائه، بعد أن أطلق أحد مرافقيه الرصاص عليه فأرداه قتيلاً ( صورة ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - يجسّد فيلم “باب شرقي” للمخرج المصري أحمد عاطف، الأحداث الدامية التي تجري في سوريا منذ ما يقارب 9 سنوات، وذلك عبر تصوير صراع داخل أسرة واحدة ينقسم فيها الأخوة إلى طرفي الصراع.

وقد جاء مشهد النهاية في الفيلم الذي يصور مقتل رئيس النظام السوري بشار الأسد وسقوطه غارقاً في دمائه بمثابة “أمنية” لكثير من مشاهدي العرض الأول للفيلم الذين أخذوا في التصفيق والهتاف انفعالاً من ذلك المشهد السنيمائي.

Advertisements

وحرص مخرج العرض على أن يكون المشهد الأخير لفيلمه هو سقوط بشار الأسد غارقاً في دمائه، بعد أن أطلق أحد مرافقيه الرصاص عليه فأرداه قتيلاً.

ونتيجة هذا الاختلاف في الانتماءات، تدور أحداث الفيلم، حيث يبرهن كل طرف حجته بكل السبل لإقناع الآخر، فالأخ “هلال” الموالي للنظام يستخدم الحيل والخداع والعنف للإيقاع بأخيه “بلال” الذي يعمل في المركز الإعلامي المتخصص بنشر جرائم الجيش السوري على الإنترنت لكشف الانتهاكات التي تحدث وسط المدنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة..سقوط الرئيس السوري بشار الأسد غارقاً في دمائه، بعد أن أطلق أحد مرافقيه الرصاص عليه فأرداه قتيلاً ( صورة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.