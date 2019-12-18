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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان...واخير السعودية توجه ضربة معلم وتصدر قبل قليل هذا القرار الخطير الذي سيقصم ظهر عيدروس الزبيدي ويجعله يستسلم رغما عن انفه

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ونسب موقع "المشهد اليمني" الى مصدر رفيع القول ان اللجنة وجهت بوقف مرتبات القوات التابعة للانتقال والميلشيات التي كونتها الامارات خاصة بعد وقف الاخيرة المرتبات عنهم.

واوضح المصدر ان التحالف اشترط تسليم السلاح اولا قبل تسليم المرتبات للقوات التابعة للانتقالي.

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