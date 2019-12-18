إب: وفاة أول حالة جراء الإصابة بحمى الضنك

توفي مواطن في محافظة إب، وسط اليمن، إثر إصابته بحمى الضنك، في موجته الجديدة التي تضرب عدد من محافظات الجمهورية.



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "عبدالولي عقلان" ـ من أبناء مديرية جبلة ـ توفي بعد إصابته بوباء حمى الضنك، كأول حالة وفات من عشرات المصابين في عدد من مديريات المحافظة.



وتجتاح المحافظة موجة من الحميات والأنفلونزا الفيروسية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية .



وقبل يومين توفيت حالتين من مصابي فيروس "أنفلونزا الخنازير" في مستشفيات خاصة بالمحافظة.



وتتصدر محافظة إب قائمة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.



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