- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عدن .. الحزام الأمني بضبط مقذوفات خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تمكنت قوات الحزام الأمني في القطاع الغربي بمنطقة صلاح الدين في مديرية البريقة بعدن، من العثور على صواعق مقذوفات خطيرة.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الحزام الأمني تمكنت يوم أمس الثلاثاء من العثور عدد كبير من المقذوفات الخاصة بالدبابات، ومقذوفات اخرى لم يتم التعرف على نوعيتها في منطقة صلاح الدين بعدن.
وأكد قائد القطاع الغربي بمنطقة صلاح الدين حسين قطان" أن أفراده بقيادة قائد النقطة فضل القاضي عثروا على هذه المقذوفات بالقرب من سور الفردوس أثناء قيامهم بعملية تمشيط للمنطقة.
وبين قطان" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه الأسلحة، التي قد تستخدم في عمليات إرهابية.. داعياً جميع أفراد القطاع الغربي إلى مزيد من الحذر واليقظة الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. الحزام الأمني بضبط مقذوفات خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.