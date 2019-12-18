عدن .. الحزام الأمني بضبط مقذوفات خطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تمكنت قوات الحزام الأمني في القطاع الغربي بمنطقة صلاح الدين في مديرية البريقة بعدن، من العثور على صواعق مقذوفات خطيرة.



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وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الحزام الأمني تمكنت يوم أمس الثلاثاء من العثور عدد كبير من المقذوفات الخاصة بالدبابات، ومقذوفات اخرى لم يتم التعرف على نوعيتها في منطقة صلاح الدين بعدن.

وأكد قائد القطاع الغربي بمنطقة صلاح الدين حسين قطان" أن أفراده بقيادة قائد النقطة فضل القاضي عثروا على هذه المقذوفات بالقرب من سور الفردوس أثناء قيامهم بعملية تمشيط للمنطقة.

وبين قطان" إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه الأسلحة، التي قد تستخدم في عمليات إرهابية.. داعياً جميع أفراد القطاع الغربي إلى مزيد من الحذر واليقظة الأمنية.