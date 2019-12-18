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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين مهددة بإنقطاع التيار الكهربائي بسبب تأخر الوقود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال مدير عام مؤسسة كهرباء أبين محمود مكيش سبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة منذ ثلاثة أيام إلى انعدام مادة الديزل جراء إغلاق الطريق العام عدن- أبين.
وذكر مكيش أن المؤسسة تواجه مشكلة كبيرة في عدم وصول مخصصات كهرباء أبين من وقود الديزل، موضحاً أن المؤسسة اضطرت إلى إيقاف معظم المولدات نهارا بسبب انعدام الوقود.
وأضاف إنه في حال لم يصل الديزل (اليوم الأربعاء)، فإنه سيضطر إلى التوقف الكامل، لأنه ليس بمقدوره عمل أي شيء.
وأكد أن منع إيصال وقود الديزل إلى محطات الكهرباء سابقة خطيرة ولا تجوز تحت أي مبرر، ذلك أن مادة الديزل مادة حيوية يترتب عليها تشغيل الكهرباء وآبار المياه وكل المرافق الحيوية بالمحافظة.
وتوقفت محطة التوليد بكهرباء أبين منذ أول أمس عن العمل بعد إغلاق الخط الرابط بين عدن وأبين.
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