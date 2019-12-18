- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي يمني : الشهيد الحمادي يغتال للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قال الإعلامي اليمني، خالد سلمان، أن الشهيد العميد عدنان الحمادي يغتال للمرة الثالثة بإعلان الموافقة على دفنه قبل الكشف عن تفاصيل حادث إغتياله .
وذكر سلمان في تغريدة له بتويتر، "الموافقة على دفن الشهيد الحمادي ، يأتي ،بالتزامن مع دفن القضية، لديهم شفافية القتل ،وليس لديهم شفافية اعلان النتائج" .
وأضاف "لك الله ايها الشهيد الحمادي ،وانت تغتال للمرة الثالثة، مرة بالطلقة الغادرة ،والثانية بلجنة الزيف ،والثالثة وهي الأنكأ والاوجع ،بصمت من تحب" .
وترددت أنباء عن موافقة قيادة اللواء 35 مدرع على دفن الحمادي على الرغم من رفض أسرته لدفن الجثمان قبل الكشف عن ملابسات حادث إغتياله .
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي يمني : الشهيد الحمادي يغتال للمرة الثالثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.