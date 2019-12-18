شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ترفع بعض العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية لكسر الجمود النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة "إن بكين وموسكو تضغطان على مجلس الأمن الدولي لرفع بعض العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من أجل تخفيف الأوضاع الإنسانية وكسر الجمود في المحادثات النووية المتعثرة بين واشنطن وبيونجيانج".

Advertisements واقترحت الصين وروسيا ،الاثنين المنصرم ،أن يرفع مجلس الأمن حظرا مفروضا على صادرات كوريا الشمالية من التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات وتخفيف القيود على مشروعات البنية التحتية وعمل الكوريين الشماليين في الخارج، وذلك وفقا لمسودة قرار اطلعت رويترز عليها. وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون للصحفيين" إن كوريا الشمالية لديها مخاوف مشروعة بخصوص العقوبات". وأضاف "إذا كنتم تريدونهم أن يفعلوا شيئا، ينبغي أن تهدئوا مخاوفهم ،وهذا هو المنطق وراء مبادرة الصين وروسيا".

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