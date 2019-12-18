المكلا تختتم فعاليات مؤتمر المرأة بمحافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت بمدينة المكلا محافظة حضرموت فعاليات "مؤتمر المرأة في حضرموت" بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة ومحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.



وفي حفل اختتام المؤتمر القى محافظ حضرموت كلمة، تقدم خلالها بالشكر والتقدير والامتنان للجهات والمنظمات والشخصيات التي أسهمت في إنجاح المؤتمر الذي يعد مكسباً لحضرموت وللمرأة بشكل خاص..مؤكداً أن قيادة المحافظة ستواصل خططتها في دعم جهود المرأة والدفع بها وتعزيز دورها في المجتمع، وستولي قرارات وتوصيات المؤتمر عناية خاصة وتطبيقها على أرض الواقع.

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وألقيت بعد ذلك كلمة من قبل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر فائزة بامطرف، تقدمت خلالها بالشكر الجزيل للسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، وللوكالة الالمانية للتعاون الدولي ولرؤوساء لجان المؤتمر والمشاركين فيه على تفاعلهم مع برنامج المؤتمر والأوراق البحثية التي قدمت خلال جلساته.

واستعرضت رئيس لجنة السكرتارية للمؤتمر مارينا الجوهي،عدد من القرارات التي خرج بها المؤتمر والمتمثلة في دعوة السلطة المحلية في حضرموت لتعزيز دورها في إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، والتأكيد على تطوير قدرات المرأة وتوفير الفرص الكافية للتدريب والتأهيل، وتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني، والاشادة بمختلف اللجان التي عملت في الإعداد والتنظيم للمؤتمر، كما طالبت السلطة المحلية بتبني ما جاء في بيان المؤتمر والعمل على تنفيذه.

وأوصت التوصيات بالاعداد لرؤية استراتيجية تضمن تثمين دور المراة، والاهتمام بتحسين بيئة التعليم للفتيات، واعتماد خطة لتوسيع نشاط التعليم الفني والمهني، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وبرنامج الكتروني يسهم في متابعة الخريجات، والاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية والإنجابية والطوارئ التوليدية، والاعتناء بصحة الأم والطفل، وتقديم التسهيلات بشأن إدماج المرأة في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص للإناث لفتح مشاريعهن الصغيرة، والعمل على تعزيز وبناء قدرات المرأة وتطوير مهاراتها، وتفعيل مشاركة المرأة في تنمية المجتمع، وضرورة وضع سياسيات لتنشيط المرأة سياسياً، وتفعيل التشريعات والقوانين التي تضمن للمرأة حقوقها، وإبراز وتبني التجارب الناجحة للنساء، وإشراك المرأة في عملية التوعية،وزيادة فرص انخراط المرأة في العمل القضائي والقانون الامني، ودعم المراكز البحثية والعلمية لتنفيذ مختلف الدراسات الخاصة بقضايا المرأة.

وجرى خلال حفل الاختتام لمؤتمر المرأة في حضرموت تكريم محافظ حضرموت بدرع المؤتمر وتكريم الجهات الداعمة ورؤوساء اللجان الرئيسة والمشاركين في المؤتمر.