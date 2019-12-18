بن عديو يشيد بمواقف القوى السياسية في المحافظة ودعمهم للشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - شبوة

اشاد محافظ شبوة محمد بن عديو بمواقف القوى والاحزاب السياسية بالمحافظة ودعهم لشرعية الدولة وتوجهاتها الوطنية في هذه المرحلة.

Advertisements

وفي اللقاء الذي عقد مساء اليوم، تطرق المحافظ للمستجدات على مستوى المحافظة .. مؤكدا على دورهم في تعزيز جبهة التلاحم الوطني بالمحافظة ومناهضة ثقافة العنف والفوضى التي تدعو لها بعض المكونات المتمردة على شرعية الدولة ، لافتا بان قيادة المحافظة تسعى وبكل حكمة واخلاص لمعالجة تبعات الاحداث الدامية التي شهدتها المحافظة واطلاق برامج التنمية المحلية المستدامة من جديد فيها.

ودعا محافظ شبوة قياداتها الحزبية والسياسية الى المشاركة الفاعلة في صناعة التحولات التنموية التي تشهدها المحافظة، والعمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها على مختلف الاصعدة والمستويات.