البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية في مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ،اليوم ، على سير الأعمال الإنشائية في مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بمدينة الشحر.

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وتعرّف محافظ حضرموت من قبل مالك المشروع سالم باقازي على مكوناته المختلفة والتي تم إنجاز 75% منها، وسيستوعب من 300 إلى 400 عامل وعاملة.

واوضح المحافظ بأن السلطة المحلية بالمحافظة تشجع مثل هذه المشاريع الاستثمارية الجادة والتي يباشر أصحابها العمل فيها بشكل فوري، وستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم من أجل الإسهام بفاعلية في خلق فرص عمل للشباب وامتصاص البطالة.