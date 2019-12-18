اخبار الخليج / اخبار اليمن

البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية في مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بالمكلا

0 نشر
اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية في مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية في مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بالمكلا

الخليج 365 - متابعات

اطلع محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني ،اليوم ، على سير الأعمال الإنشائية في مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بمدينة الشحر.

Advertisements

 

وتعرّف محافظ حضرموت من قبل مالك المشروع سالم باقازي على مكوناته المختلفة والتي تم إنجاز 75% منها، وسيستوعب من 300 إلى 400 عامل وعاملة.

 

واوضح المحافظ بأن السلطة المحلية بالمحافظة تشجع مثل هذه المشاريع الاستثمارية الجادة والتي يباشر أصحابها العمل فيها بشكل فوري، وستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم من أجل الإسهام بفاعلية في خلق فرص عمل للشباب وامتصاص البطالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يطلع على سير الأعمال الإنشائية في مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا