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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري: اعادة تأهيل أقسام الرقود بمستشفى سيئون العام سيخفف من معاناة أهالي الوادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 - سيئون
افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري ،اليوم ،مشروع اعادة تأهيل وترميم أقسام الرقود المؤقت للرجال والنساء بقسم الطارئ العامة بهيئة مستشفى سيئون العام.
واستمع الوكيل الكثيري ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي خلال جولتهم في تلك الأقسام الى شرح مفصل من رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد عن مكونات المشروع والاضافات الجديدة المتمثلة في اعادة ترميم وتأهيل غرفتي الترقيد وتوفير الأسرّة وملحقاتها .
وثمن وكيل المحافظة عصام الكثيري اهتمام فاعلي الخير ومساندتهم للسلطة المحلية من خلال تدخلاتهم في كثير من المجالات..مؤكدا ضرورة الحفاظ على الأجهزة والمعدات ونظافة المرافق الصحية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
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