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هل تصبح اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

هل تصبح اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة؟

الخليج 365 - متابعات خاصة

أعلن البرلمان العربي تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية واتخاذ عدد من الخطوات من خلال منظومة التشريعات التي يصدرها البرلمان، وفي مقدمتها وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي.

 

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وقال الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان ولجانه المختصة تعمل على إصدار 3 قوانين استرشادية عربية لتحقيق هذه الأهداف؛ منها قانون عربي استرشادي لمكافحة الأمية وتشجيع القراءة، وتعزيز اللغة العربية في الدول الأقل نموا.

 

وأضاف أن العالم يحتفي باليوم العالمي للغة العربية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وهو التاريخ الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في ديسمبر 1973، والذي أقرت بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

 

وقال مغردون عبر تويتر: "أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في ديسمبر 1973 بادخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو".

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