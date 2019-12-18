تدشين مشروع مدينة أحمد سيف اليافعي السكنية بزنجبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - أبين

دشن محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين ومعه مدير شركة عدن الدولية للتجارة والصناعة والتطوير العقاري علي الجرادي بوضع حجر الاساس إيذانًا ببدأ المرحلة الأولى لمشروع مدينة الشهيد أحمد سيف اليافعي السكنية الذي يعد من أهم المشاريع العقارية والبالغ مساحته 350000 م٢ الواقعة في خليجي 20.



وأكد محافظ أبين أن مشروع مدينة أحمد سيف اليافعي السكني سيضيف نقلة حضارية لتكون هناك زنجبار الجديدة امتدادًا للعاصمة الحالية .. وان المشروع ستنفذه شركة عدن الدولية للتطوير العقاري التي تعتبر من الشركات الاستثمارية الكبيرة ، مشيرًا أن المشروع سيؤمن فرص عمل للشباب بالمحافظة ، لافتًا أنه سيتم افتتاح هذا المشروع بعد عامين وفي مثل هذا اليوم

ورحب المحافظ برجال المال والاعمال والشركات الاستثمارية التي لديها رغبة للاستثمار في أبين بمختلف جوانبه ، مؤكدًا أن السلطة ستعمل جاهدة على تقديم كل التسهيلات لفرص الاستثمار وستكون إلى جانب المستثمرين حتى إنهاء مشاريعهم.

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وقال مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة المهندس عقيل : اننا ننظم متطلبات العمل الاستثماري ، وقيمة الوقت للمستثمرين أخذ بعين الاعتبار ونعمل على تسهيل اجراءات الحصول على مواقع للاستثمار بتوجيه من محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين، وتم منح شركة عدن مساحة ووحدة مناسبة في منطقة جديدة ستكون جوهرة تنموية في الجانب العقاري والسياحي .

ولفت المهندس عقيل أن مشروع مدينة أحمد سيف السكني في الوحدة السكنية 523 هو مشروع ضمن 7 وحدات سكني عقاري في خليجي 20 ، مضيفًا أن هناك 3 وحدات في الجانب السياحي تتمثل في تطوير كورنيش الشهيد سالمين وانشاء شاليهات وكذلك بناء كورنيش خليجي 20.

وفي تصريح له قال الجرادي :" بعد استكمال الدراسات والتصورات لتنفيذ المشروع وبعد البحث عن منصات لاقامته اخترنا مدينة زنجبار بمحافظة أبين ، واليوم وبحمدالله وضعنا حجر الاساس للبدء في تنفيذ مشروع مدينة احمد سيف اليافعي السكنية الذي يعد أول مشروع لشركة عدن الدولية للتجارة والصناعة والتطوير العقاري.

وأردف الجرادي :" وبحسب التقديم للمشروع فإن بناء هذه المدينة السكنية سيكلف 300 مليون دولار وسيشمل المشروع جزء من الخدمات الأساسية ، مدارس ثانوية وابتدائية وروضة اطفال ومسجد ، ومراكز تجارية وسنترال وحدائق وطرق رئيسية وفرعية ، وستكون هناك مناظر مختلفة للمباني السكنية والمباني السكنية التجارية صممت بتصاميم تعكس حضارة وحاضرنا المبدع.

واختتم تصريحه قائلًا :" نشكر محافظ محافظة أبين اللواء ركن أبوبكر حسين لما لمسناه من تعاون و تسهيل لنا للاستثمار في محافظة أبين ، وأدعوا المستثمرين للاستثمار في محافظة أبين المستقبل الواعد.