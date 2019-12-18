مناقشة آلية تطبيق نظام النافذة الواحدة لربط تقديم خدمات المكاتب الإيرادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقشت اللجنة المشكلة من قبل المكتب التنفيذي بالوادي والصحراء برئاسة وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري آلية تنفيذ نظام النافذة الواحدة في المديريات لربط تقديم خدمات المكاتب والمؤسسات لضمان تحصيل الموارد المالية للوحدات الإيرادية وتطبيق الرقابة على كافة الأعمال والمجالات الخاصة والعامة ، وعوائده ذلك في زيادة جباية الإيرادات وتسهيل الخدمات للمستفيدين .



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وتدارس الإجتماع بحضور وكيلا المحافظة المساعدين لشئون الوادي المهندس هشام السعيدي ولشئون الصحراء محمد الصيعري مع قيادات المرافق ذات الاختصاص الخطوات العملية لبدء عمل النافذة الواحدة في المديريات الحضرية اولا ، من خلال تكليف أحد المهندسين في مجال البرمجة الالكترونية بتصميم برنامج خاص لذلك ، والالتقاء بمديري عموم المديريات ومكاتب الوزارات ذات الاختصاص لشرح فكرة نظام النافذة الواحدة وسبل إنجاحه ، وتكثيف النزولات الميدانية إلى المكلفين لحصر ورصد النشاطات الكبيرة والصغيرة التي تزاول أعمالها .

وأكد وكيل المحافظة عصام الكثيري دعم فكرة هذا النظام وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحه نظرا لمردوداته في زيادة الإيرادات المالية ، وكذلك تسهيل الإجراءات على المكلفين بتلك الإيرادات في موقع واحد .

واستعرض مدير عام مكتب الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود بن شعبان آلية عمل النافذة الواحدة المقترحة ، مشيرا الى الجهات المستفيدة في المرحلة الأولى وإمكانية استيعاب توسعة الخدمات المقدمة من هذه النافذة لتشمل العديد من المكاتب والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية الأخرى بهدف تسهيل الخدمات المتنوعة للمواطنين .