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  تدشين مشروع اعادة تأهيل وترميم أقسام الرقود المؤقت بهيئة مستشفى سيئون العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

  تدشين مشروع اعادة تأهيل وترميم أقسام الرقود المؤقت بهيئة مستشفى سيئون العام

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم مشروع اعادة تأهيل وترميم أقسام الرقود المؤقت للرجال والنساء بقسم الطارئ العامة بهيئة مستشفى سيئون العام بتمويل من فاعل خير واشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء .

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واستمع الوكيل الكثيري ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي خلال جولتهم في تلك الأقسام الى شرح مفصل من رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد عن مكونات المشروع والاضافات الجديدة المتمثلة في اعادة ترميم وتأهيل غرفتي الترقيد وتوفير الأسرّة وملحقاتها .

وثمن وكيل المحافظة عصام الكثيري اهتمام فاعلي الخير ومساندتهم للسلطة المحلية من خلال تدخلاتهم في كثير من المجالات ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الأجهزة والمعدات ونظافة المرافق الصحية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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