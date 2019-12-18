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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه بترميم متحف المحضار تزامنا مع الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى وفاته الـ20 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكـلا
تفقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم متحف الشاعر الكبير حسين ابوبكر المحضار بمدينة الشحر.
وطاف محافظ حضرموت بأقسام المعرض الذي يضم مقتنيات خاصة بالشاعر المحضار وصورا توثق مراحل مختلفة من حياته الحافة بالعطاء والإبداع.
ووجه محافظ حضرموت الجهات المختصة بترميم المتحف بطريقة فنية ومتميزة تعكس الإرث الفني الغزير الذي من خلفه الشاعر المحضار، على أن يتم الإنتهاء من كافة أعمال الترميم وافتتاحه أمام الزوار تزامننا مع الفعاليات التي ستقام خلال الذكرى الـ20 لرحيله.
رافقه في الزيارة مدير عام مديرية مدينة الشحر المهندس امين بارزيق وسكرتير لجنة احياء الذكرى الـ20 لوفاة الشاعر المحضار رياض باشراحيل وعدد من المسؤولين المدنين والعسكريين بالمحافظة والمديرية.
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