قائد محور تعز يُعزي قائد القوات الجوية بوفاة والدته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

بعث اللواء الركن خالد قاسم فاضل، قائد محور تعز، برقية عزاء ومواساة إلى قائد القوات الجوية اللواء الركن راشد ناصر الجند وذلك بوقاة والدته.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص برقية العزاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

*الاخ اللواء الطيار ركن راشد ناصر الجند قائد القوات الجوية والدفاع الجوي المحترم*

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تحية طيبة وبعد

قال تعالي { كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ }

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدتكم المغفور لها بإذن الله تعالى، وبهذا المصاب الأليم أتقدم اليكم والى كافة أسرتكم وأهاليكم بأحر التعازي والمواساة القلبية بوفاة والدتكم المغفور لها بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يسكن والدتكم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يلهمكم وذويكم وأهلكم جميل الصبر والسلوان، كما نسأله تعالى أن يجعلها آخر أحزانكم

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ... وإنا لله وإنا إليه راجعون

*أخوكم اللواء الركن*

*خالد قاسم فاضل*

*قائد محور تعز*