بالصور.. اختتام المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الجيش والشرطة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تعز - الخليج 365

عقدت اللجنة المشتركة بين قيادة المحور والشرطة لقاء موسعا مع قيادة وضباط اللواء ١٧٠ د.ج واللواء ٢٢ ميكا.



واختتمت اللجنة المشتركة، المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني في محافظة تعز.

وقال رئيس اللجنة العميد عبده البحيري إن اللجنة تختتم المرحلة الأولى من التنسيق الأمني بزيارة للواء ١٧٠ واللواء ٢٢ ميكا بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بزيارة عددا من الوحدات الأمنية والألوية العسكرية مؤكدا نجاح المرحلة الأولى من التنسيق الأمني.

وشدد العميد البحيري على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش الوطني من خلال الإحترام المتبادل وتبادل المعلومات بين الشرطة والجيش الوطني، مؤكداً على أهمية التكامل بين رجال الجيش والأمن من خلال الدعم والإسناد وتبادل الخبرات والمعلومات.

وحث البحيري جميع الأفراد على ضرورة تمثيل الدولة والظهور بمظهر لائق وتجسيد ذلك من خلال حسن التعامل مع المواطنين وملاحقة المجرمين وضبط الجريمة والاختلالات الأمنية والإلتزام بالتعليمات العسكرية والالتزام بالزي العسكري أثناء أداء الواجب

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من جهته ثمن رئيس أركان محور تعز قائد اللواء 170 د.ج العميد عبدالعزيز المجيدي الجهود التي تبذلها اللجنة التنسيقية المشتركة، معتبراً التنسيق بين الجيش والأمن "خطوة هامة في سبيل فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها".

وأكد العميد المجيدي استعداد قيادة اللواء ١٧٠ د.ج بذل الجهود في التنسيق وتقديم كامل الدعم المعنوي واللوجيستي للتعاون مع الأجهزة الأمنية وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتيه.

كم تم التأكيد خلال اللقاء من قبل الضباط والقيادات الأمنية والعسكرية التي حضرت اللقاء على ضرورة تعزيز دور الأمن في القضاء على الجريمة والوقوف ضد أي أعمال تخريبية ضد كل من يحاول زعزعة واستقرار أمن المحافظة داعيين إلى فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها وإنفاذ القانون بما يعزز دور الأمن والسكينة العامة والإستقرار في المحافظة.

يشار إلى أن اللجنة تشكلت بتوجيهات من قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل تعز ومدير عام الشرطة في المحافظة العميد منصور الأكحلي بهدف التنسيق الأمني بين أفراد الأمن والجيش الوطني وتبادل المعلومات وتوحيد الجهود المبذولة لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.