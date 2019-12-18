“صدمة” محمد بن راشد من نتائج حملة مقاطعة منتجات الإمارات.. وجه مكتب دبي الإعلامي للرد وهكذا برر فضيحة الكود “629”

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عدن - ياسمين التهامي - محمد بن راشد “مصدوم” من نتائج حملة مقاطعة منتجات الإمارات.. وجه مكتب دبي الإعلامي للرد وهكذا برر فضيحة الكود “629”

أصابت حملة مقاطعة المنتجات الإماراتية التي لاقت استجابة كبيرة في منطقة الخليج حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بصدمة كبيرة، بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها الإمارات ما دفعه لتوجيه مكتب دبي الإعلامي للرد على فضيحة الكود “629” للمنتجات المغشوشة.

وقال مكتب دبي الإعلامي في فيديو توضيحي على صفحته بتويتر رصدته (وطن) إن البضائع الإماراتية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه صورتها عبر مجموعة من المغالطات والأكاذيب التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المكتب أن كود “629” والذي استدلت به الحملة للتأكيد على أن البضائع المستهدفة صُنعت في الإمارات، لا يمثل البضائع التي تنتجها شركات تنشط في الدولة، بل هو رمز تصدره الشركة المسؤولة عن استصدار الـ”باركود” ومقرها الإمارات.

وحاول مكتب دبي الإعلامي التلميح لأن قطر تقف وراء الترويج لهذه الحملة بقوله إنه وبعد تحليل البيانات تم التوصل إلى أن الحسابات التي شاركت في هذه الحملة تنشط خارج السعودية وفي دول “معادية” لأبوظبي والرياض على عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة تصويره.

وكان مغردون سعوديون، أطلقوا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمقاطعة المنتجات الإماراتية، بعد أن أغرقت الأخيرة السوق السعودي ببضائع، قالوا إنها “مغشوشة”.

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وتصدر وسم “#مقاطعه_المنتجات_الإماراتية” قائمة الوسوم الأكثر تداولًا بالتريند السعودي على تويتر، وعبر مغردون خلاله عن سخطهم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما “مغشوش” أو “مقلد”.

ويقول سعوديون: إن أي منتج يبدأ رقمه بـ”629″ وهو رمز الإمارات، يجب الابتعاد عنه، كون الأخيرة جعلت السعودية “حقل تجارب”، على حد قولهم.

ويرى محللون أن الإمارات ستعاني اقتصاديًّا في حال نجحت دعوات المقاطعة السعودية؛ حيث تشكل واردات الصادرات دخلًا كبيرًا يعتمد عليه في الدخل القومي الإماراتي وقد يتبع ذلك تداعيات سياسية تؤثر عليها.





هل "كود 629" يعني أن المنتج صُنع في الإمارات ؟ وما هي حقيقة هذا الكود التجاري ؟

2/10 pic.twitter.com/lUvSviI2Fg — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 16, 2019

من خلال تحليل البيانات يتضح أن من تصدر هذه الحملة لمقاطعة المنتجات الإماراتية فعلياً هم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من خارج السعودية ومن دول معروفة بتوجهاتها المعادية للإمارات والسعودية وهو عكس ما يحاول القائمون على هذه الحملة ايصاله للمتابعين.

3/10 pic.twitter.com/ZzVpbfLB3p — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 16, 2019

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