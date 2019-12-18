عاجل.. بدء اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة  على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ الحديدة

بدأت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اجتماعها، اليوم (الأربعاء)، والذي سيكرس لمناقشة خروج القوات من مدينة الحديدة وتمركزها خارج المدينة تنفيذاً لاتفاق استوكهولم.

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ووفق مصادر مطلعة فإن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، الجنرال ابيجهيت غوها، حدد اليوم موعد انعقاد اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار ووجه الدعوة لممثلي الحكومة وميليشيا الحوثي للقاء على متن السفينة التابعة للأمم المتحدة والراسية قبالة ميناء الحديدة، وأضافت المصادر أن اللقاء، حسب الاتفاق، سيكرس لاستكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وذكرت أن اللقاء سيناقش البند الخاص بانسحاب القوات وإعادة تمركزها في ضواحي مدينة الحديدة وعلى بعد 20 كيلومتراً بالنسبة للأفراد والأسلحة الخفيفة، و50 كيلومتراً للأسلحة الثقيلة التابعة للطرفين، كما سيناقش اللقاء استكمال ما تبقى من خطة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والخاص بالتحقق من هوية عناصر قوات خفر السواحل التي تسلمت الموانئ الثلاثة، الحديدة والصليف ورأس عيسى.