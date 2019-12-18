خاص.. الصحفيون يتشتتون في تعز ما بين الاعتقال والتوقف والنزوح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

يتشتت الصحفيون في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم،بين الاعتقال والتوقف والنزوح.



كما يتشتت الصحفيون بين البطالة والمعتقلات والهجرة والاصطفاف الحربي.

وبات الصحافي التعزي واحدا من ثلاثة، إما فارآ ونازحآ وملاحقآ أمنيآ، وإما مختطفآ اومغيبآ، وإما متعطلآ ومتوقفآ عن العمل

يقول لـ"الخليج 365"، صحفي فضل عدم الكشف عن اسمه، وأنت تعبر شارع جمال بالحالمة تعز وقت الظهيرة، ستعرف كم هي الحرب قاسية، وستدرك أيضا أن الحرب لم تغلق مدنا أو تحاصر فحسب بل أن رصاصات حرب من نوع آخر تخترق أجساد كثيرين وتقطع طرقاتهم وتغلق مدنهم الواسعة.

ولخض الصحفي قساوة الحرب بعينها؛ وكيف اغلقت الحرب عالمه الواسع، وحولته من محرر صحفي في احدى الصحف اليومية، الى بائعآ للقات.

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ويختصر قصته بالقول: “أين نذهب اغلقت الحرب صحفنا ووصل العمل الصحفي خصوصا فينعز الى طريق مسدود، ولان الواقع الصحفي في اليمن بشكل عام صار واقع مليء بالمخاطر وواقع معطل ومتوقف لجانا الى ممارسة مهن خارج مهنة الصحافة ما يساعدنا على البقاء على قيد الحياة وبصعوبة”.

ولقد تعرضت الصحافة اليمنية للعديد من العواقب، هددت نزاهتها واستقلاليتها، وعرضت الصحفيين للمخاطر. وأعادت الحرب إلى الواجهة مصطلحات مثل الطابور الخامس، العملاء، الخونة والمرتزقة، وما الى ذلك من المصطلحات.

ولم ينج من ذلك التصنيف الأحزاب والسياسيون والصحافة والصحفيون، والناشطون السياسيون والحقوقيون.

ووسط هذا الضغط والحصار الذي رفض الاستماع لأي صوت سوى صوت الحرب، استسلمت الصحافة للتوقف والانهيار والغياب.

وبقيت الصحافة التي تنقل ما يجري بعين واحدة فقط.

لقد انهار سقف الحريات وتدنى للغاية، ومعه وجدت الصحافة نفسها امام صعوبة بالغة في البقاء او الحركة، فكل شيء ممنوع وكل شيء يجب ألا يجد طريقه للنشر وكل شيء يصنف في خانة مهددات الأمن للبلاد.