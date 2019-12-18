مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا أثناء التصدي لهجومين في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ الضالع

سقط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية بين قتيل وجريح إثر إحباط وحدات من القوات المشتركة، صباح اليوم، هجومين للميليشيا، على شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن)، في حين ماتزال المواجهات مستمرة حتى اللظة.



وقال المركز الإعلامي لجبهة الضالع في صفحته على "فيسبوك" إن وحدات من القوات المشتركة المرابطة بجبهة "الجب" جنوب غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، تمكنت من "كسر زحف حوثي واسع صباح اليوم وذلك بعد اشتباكات عنيفة استخدمت فيها المدفعية وأسلحة الدروع".

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وبين المركز أن قوات من اللواء "الثالث" مقاومة واللواء "السابع" صاعقة" وكتائب "الشوبجي" تمكنت من كسر زحف واسع لميليشيا الحوثي في محيط معسكر الجب الإستراتيجي بعد تدخل المدفعية التي قصفت تحصينات المليشيا في صبيرة والعرائف ومحيط بلدة بتار ما أجبرها على التراجع بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.

ولفت المركز إلى أن وحدات من القوات المشتركة بقيادة القائد العام لجبهة الضالع العقيد أحمد القبه، وقوات من اللواء 30 مدرع وكتيبة الشهيد القائد بكيل السيلة، كسرت زحفا حوثيا واسعا على مواقع تمركز القوات الجنوبية في قرية مرخزة ولكمة عثمان وحبيل الكلب بعد اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأكد المصدر ان ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة وأجبرت على التراجع الى مواقعها السابقة في الوقت الذي رفعت فيه القوات المشتركة جهوزيتها إلى أعلى مستوى