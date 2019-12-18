شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماهي العوامل التي جعلت الإخوان باليمن متسلطين لا مُتسلط عليهم؟ "تقرير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

تحدثت مصادر خاصة، عن العوامل التي جعلت الإخوان في تعز متسلطين لا متسلط عليهم, وجعلتهم سجانين لا مسجونين، وجعلتهم جزء من الفساد الذي اضاع ثروات البلاد لعقود.



واعتبرت مصادر "الخليج 365"، أن مثلث برمودا المتمثل في " العسكر والمشايخ ورجال الدين" يحاصر تعز، بعد أن فقد سيطرته على الوسط " ذمار وصنعاء" وعلى شمال الشمال.

وتاريخ الاخوان المسلمين في اليمن يختلف عن تاريخ أقرانهم في بقية البلدان العربية وخصوصاً بلد المنشأ " مصر"، كما أن أليات عملهم في اليمن تختلف عنها في بقية الدول.

ومَرَد هذا الاختلاف يعود الى عدة أسباب، أولها أن اخوان اليمن كانوا جزء من السلطة لعقود، وثانيها أنهم خليط من حركة الاخوان المسلمين المصرية المنشأ والحركة، وثالث الأسباب أنهم استندوا الى مشايخ القبائل – خصوصاً في شمال الشمال - في انتشارهم بناء على رابط من المصلحة المتبادلة.

وتلك الخلطة تفرد بها اخوان اليمن، فاعتمد انتشارهم على دعم السلطة وغطاء من مشايخ القبائل, فلم يواجهوا صعوبات تذكر خصوصاً بعد ثورة 1962 م، لذلك تمكنوا من الانتشار في ربوع اليمن الشمالي " سابقاً".

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ونفس أسباب الانتشار كانت أسباباً للانحسار أيضاً، فاعتمادهم على السلطة في الانتشار جعلهم يتراجعوا في المناطق التي تراجعت فيها سلطة النظام، وشمال الشمال شاهد على ذلك، اضافة الى أن تغير المعادلات بعد الثورة الأخيرة ومناخ الحرية الذي أتت به, مكنت الكثير من التيارات المقموعة سابقاً من العودة بقوة حتى في الوسط،

وفتوى الزنداني وشرعنته للحروب الست في الشمال، جعلت ابناء تلك المحافظات يشعرون بما يشعر به أبناء الجنوب, وفتاوى التكفير التي طالت الكثير من المفكرين والكتاب والادباء لا تزال سداً منيعاً بين الاخوان وبين تلك النخبة، كما أن اعتمادهم على مشايخ القبائل المثقلين بالكثير من الفساد والتسلط ونهب الثروة والبسط على الأراضي جعل بين الاخوان وبين ضحايا هؤلاء المشايخ هوة لا يمكن ردمها، اضافة الى ما سبق فإن تلك العوامل مجتمعة جعلت الإخوان في اليمن متسلطين لا متسلط عليهم، جعلتهم سجانين لا مسجونين, جعلتهم جزء من الفساد الذي اضاع ثروات البلاد لعقود.

كما ان اعتمادهم المفرط على السلطة أضعف أليات العمل الفكري والحزبي في جذب الأنصار والتابعين، عبر الاقناع والمحاجةِ وتبني قضايا مجتمعية، وجعل العنف عند اخوان اليمن بديلاً لتلك الأساليب التي نسوا استعمالها لعقود منذ مشاركتهم في السلطة.

والربيع العربي خلط الأوراق على اخوان اليمن, فمناخ الحرية الذي أوجده، والطاقات الهائلة التي أطلقها، والمجموعات الفكرية والعقدية التي أعاد الروح فيها، جعل الاخوان في مأزق حرج, فانحسر وجودهم في الكثير من المناطق بسبب عودة بعض المنافسين التقليديين المقموعين لعقود، وتمكنهم من استعادة الكثير من المناطق التابعة لهم بحكم جغرافيتها, وتأصل تلك التيارات فيها لقرون طويلة، ولكون انتشار الاخوان فيها لم يكن عبر الاقناع انما كان عبر قوة السلطة وقمع الخصوم, فانحسر وجودهم أيضاً بانحسار تلك الوسائل.

وبدلاً من أن يدرس اخوان اليمن أسباب انحسارهم في الكثير من المناطق، ويعيدوا التفكير في اليات عملهم، والاعتراف بأخطاء وثمن شراكتهم مع النظام لعقود، نقلوا معركتهم الى تعز، الى منبعهم, وحيث لا يوجد فيها خطاب ديني منافس لهم, وذلك تعويضاً لخسائرهم في الشمال, وليتهم نقلوها بأليات جديدة تنسجم مع المتغيرات, لكنهم استنسخوا أليات انتشارهم – التقليدية البالية - في صنعاء وذمار وعمران وشمال الشمال المعتمدة على السلطة والقمع والمشايخ، ويسعون الى تطبيقها في محافظة تعز.

ويمكننا ملاحظة محاولاتهم المتكررة لعسكرة تعز عبر " صادق سرحان" وتفعيل دور بعض المشايخ مثل " حمود المخلافي" واعادة احياء الخطاب الديني التقليدي كخطبة " عبدالله صعتر" والنتيجة أن مثلث برمودا المتمثل في " العسكر والمشايخ ورجال الدين" يحاصر تعز، بعد أن فقد سيطرته على الوسط " ذمار وصنعاء" وعلى شمال الشمال.