وزراء الشؤون الاجتماعية العرب يوافق على دعم المرأة الريفية في محافظة مأرب وسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وافق مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على دعم المشاريع المقدمة من اليمن والمتمثلة في تنميه المرأة الريفية بمدينة سيئون وتجهيز مركز الأسرة المنتجة بمحافظة مأرب.

Advertisements ووفق وكالة "سبأ" فقد جاء ذلك في ختام اعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال. وكانت الاجتماعات ناقشت، برامج ومشاريع وأنشطة المجلس للعام القادم، ومشروع الموازنة التقديرية لصندوق العربي للعمل الاجتماعي للسنة المالية٢٠٢٠ فضلا عن الموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة، ومتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وابرزها القضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم المشروعات الاجتماعية في الدول الاعضاء للعام المالي ٢٠٢٠. وتم انتخاب المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ،والجمهورية اليمنية نائباً للرئيس

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