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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهيب الأسعار ينهك سكان مدينة إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
إب - الخليج 365
قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، بأن الأسعار ترتفع في المحافظة لدرجة أنهكت السكان.
وبحسب السكان، فإن لهيب الأسعار يُقزّم رغيف العيش وينهك سكان مدينة إب الذين يعانون من أزمة غاز منزلي خانقة أجبرتهم على الإعتماد على المخابز التي تواصل تقزيم حجم الرغيف في ظل غياب أي دور للجهات المعنية الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي تتخذ من تقزيم وتصغير أحجام رغيف الخبز، وسيلة ابتزاز على مالكي المخابز وفرض جبايات وتكتفي بالإتاوات وتمضي فيما يعاني المواطن من ارتفاع أسعار الخبز ونقص أوزانه.
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