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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ..صراع مخيف بين 3 رجال وثعبان ضخم ..شاهد النتيجة المرعبة ومن انتصر في المواجهة القاتلة ( فيديو يكشف الصراع من اجل البقاء )

2019/12/18 الساعة 10:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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