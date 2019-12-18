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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة مروعة ابكت كل اليمنيين في الداخل والخارج وهزت وجدانهم ..شاهد ما حدث لفتاة يمنية في مقتبل العمر بعد 6 اشهر فقط من زواجها

2019/12/18 الساعة 09:45 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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