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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشر من محلات الصرافة..انهيار كامل للريال اليمني والريال السعودي والدولار يوجهان الضربة القضاية للعملة اليمنيية( الاسعار صباح اليوم الاربعاء 2019/12/18 )

2019/12/18 الساعة 09:27 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر مباشر من محلات الصرافة..انهيار كامل للريال اليمني والريال السعودي والدولار يوجهان الضربة القضاية للعملة اليمنيية( الاسعار صباح اليوم الاربعاء 2019/12/18 ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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