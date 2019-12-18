عقب تهديد الحوثيين له بالتصفية ووضع العراقيل.. "غريفيث" يغادر صنعاء غاضبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

صنعاء - الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء، أن مسلحي الميليشيا اعترضوا موكب مبعوث الأمم المتحدة عقب خروجه من مطار صنعاء الدولي أول أمس الإثنين وحاولوا الاعتداء عليه، متهمين إياه بتحويل المطار إلى ملكية خاصة لسفرياته ومهددين بتصفيته



وقالت مصادر موثوقة في مدينة صنعاء، أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث غادر العاصمة اليمنية أمس الثلاثاء غاضباً عقب ساعات من زيارتها، بعد إفشال ميليشيا الحوثي مهمته ومحاولة الاعتداء على موكبه، ما أدى إلى رفضه الإدلاء بأي تصريح قبيل مغادرته، بحسب ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأربعاء.

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واعترفت وسائل إعلام حوثية بوضع زعيم الانقلاب عبدالملك الحوثي جملة من العراقيل أمام مهمة غريفيث، على رأسها تسليمهم مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وإطلاق المتهمة بإدارة خلية نسائية لزراعة عبوات مفخخة في الجوف سميرة مارش، وفتح مطار صنعاء دولياً، وإيقاف دول المنطقة لدعم الاقتصاد وتعزيز العملة المحلية كخطوة أولى لمناقشة أي قضايا أخرى خصوصاً تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأفادت المصادر بأن المبعوث الأممي غادر غاضباً بسبب هذه العراقيل، ورفض السماح لرئيس المراقبين الأمميين الجنرال الهندي ابهيجيت جوها بالتحرك داخل الحديدة بحرية ومراقبة وقف إطلاق النار، ورفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مؤكدة أن الميليشيا تشترط الذهاب إلى حل سياسي شامل قبل تنفيذ الاتفاق.