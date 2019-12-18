رابطة حقوقية: مليشيا الحوثي تختطف 1200 منذ التوقيع على اتفاق ستوكهولم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت رابطة أمهات المختطفين، مساء أمس الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت أكثر من 1200 مدني منذ توقيع اتفاق السويد قبل عام.



وذكرت الرابطة المعنية بالدفاع عن حقوق المعتقلين في بيان صحافي، أنه "مرَّ عام على اتفاق السويد (اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية)، والذي تمّ تحت رعاية وإشراف مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن".

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وتابع البيان "رصدت الرابطة من بعد اتفاق السويد انتهاكات لحقوق الإنسان تتعلق بقضايا الاختطاف والاعتقال التعسفي لدى ميليشيا الحوثي، حيث تعرض 1222 مدني للاختطاف من بينهم 11 امرأة، وتعرض 104 مختطفين للتعذيب الجسدي الشديد، وتوفي داخل السجون وأماكن الاحتجاز 24 مختطفاً بسبب التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية".

وأشار البيان إلى أن 134 مختطفاً مدنياً قتلوا في أماكن الاحتجاز، وأُحيل 57 مختطفاً للمحاكمة، وحُكم على 47 بالإعدام، كما رصدت الرابطة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة 29 مدنياً تعرضوا للاختطاف.

وختم البيان "مع إبرام اتفاق الرياض تم رصد 38 مخفياً قسراً، و56 معتقلاً لدى تشكيلات عسكرية وأمنية بعدن، لم يكونوا ضمن اتفاق السويد منذ الوهلة الأولى، وقد حان الوقت للعناية بقضيتهم محلياً ودولياً لإنهاء معاناتهم، ومداواة أوجاعهم"