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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ذمار.. انتحار فتاة عشرينية بعد 6 أشهر من زواجها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت مصادر محلية إن فتاة عشرينية أقدمت على الانتحار بعد مرور ستة اشهر من زواجها.
وذكرت المصادر أن الفتاة عشرينية انتحرت شنقا في مديرية وصاب بمحافظة ذمار.
ولفتت مصادر حقوقية في ذمار إلى أن الفتاة أقدمت على الانتحار شنقا في قرية العدني عزلة الشركا في مديرية وصاب العالي بسبب تعرضها لتعذيب نفسي من قبل أسرة زوجها ومن زوجها الغائب عنها منذ زواجهما منذ ستة أشهر مما فاقم من ظروف حالتها النفسية لتدفع بنفسها للانتحار.
وتعد هذه ثاني حادثة انتحار شهدتها مديرية وصاب في ذمار كان آخرها انتحار رجل مسن قبل أسبوع بعد أن عجز في قضية قتل ابنه في المحاكم والنيابات منذ سنوات
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