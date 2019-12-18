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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. منتسبو وزارة الداخلية يحتجون للمطالبة بصرف مرتباتهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
شهدت مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن) احتجاجاً لعشرات الجنود من منتسبي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للمطالبة بصرف مرتباتهم.
ووفق مصادر محلية فقد أشعل المجنود المحتجون النار في إطارات السيارات أمام أحد مكاتب "مصرف الكريمي" الذي كان قد بدأ بصرف المرتبات يوم أمس وأوقف عملية الصرف اليوم بعد توجيهات من إدارة الأمن.
وذكر مسؤول أمني إن التوجيهات جاءت بإيقاف عملية الصرف حتى يتم الصرف عبر المندوبين الماليين في إدارة الأمن ليتم تنفيذ الخصميات والجزاءات بحق المتغيبين من منتسبي الأمن بالمحافظة.
يشار إلى أن هذا يعد الراتب المستحق لشهر نوفمبر من العام الحالي بعد توقف ديوان وزارة الداخلية عن العمل منذ أحداث أغسطس الماضية
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