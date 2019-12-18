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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تصعيد حوثي متجدد في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي تصعيدها وانتهاكاتها اليومية على مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، واستخدمت القذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت مصادر محلية في حيس، أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً عنيفاً على الأحياء السكنية غرب المدينة ، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 وبقذائف RBG بشكل عنيف.
وأضافت المصادر أن مسلحو المليشيا استهدفوا أحياء سكنية متفرقة في المدينة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 والأسلحة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف، كما فتحت عناصر المليشيا نيران أسلحتها القناصة على منازل المواطنين في الأطراف الشمالية للمدينة.
وارتفعت وتيرة الخروقات والإنتهاكات الحوثية في مختلف مديريات جنوب محافظة الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية التي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018.
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