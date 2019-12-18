عائلة الحمادي ترفض دفن جثته قبل كشف نتائج التحقيقات للرأي العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال زكريا الحمادي، نجل قائد اللواء 35، العميد الركن عدنان الحمادي، إن جثمان والده لن يوارى الثرى قبل نشر نتائج التحقيق.



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وقال الحمادي، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، كانون الأول 17، 2019: لن يتم تشييع الشهيد القائد الا بمكاشفة الرأي العام وأولياء الدم بحقيقة اغتيال الشهيد ومن ورائه وضبط من خطط ومول لاغتيال الرمز الجمهوري عميد ركن عدنان الحمادي.

وقتل الحمادي، مطلع الشهر الجاري، في ظروف غامضة، ولم تكشف التحقيقات في القضية عن أية نتائج حتى اليوم.