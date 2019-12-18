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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بذكرى إعلان الهدنة.. الفريق الحكومي يصل السفينة الأممية بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الحديدة - الخليج 365
عشية ذكرى إعلان الهدنة وصل الفريق الحكومي، السفينة الأممية، لحضور اجتماع في البحر في الوقت الذي كانت القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي بالبر.
وفي التفاصيل، وصل الفريق الحكومي للجنة إعادة الإنتشار مساء أمس، إلى السفينة الأممية (Antarctic dream ) المتواجدة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر ، لعقد الإجتماع المشترك السابع والذي يقام للمرة الرابعة في عرض البحر نظراًً لعرقلة وإغلاق المليشيات الحوثية للمنافذ البرية ومنع الوفد الأممي من ممارسة عمله بأريحية.
وسيعقد الإجتماع المشترك في يومي 18 – 19 ديسمبر في المياه الدولية ، وسيتضمن مناقشة الخطوات العملية لمفهوم إعادة الإنتشار للمرحلتين، وفتح الممرات الإنسانية وإحلال قوات أمن وخفر السواحل الأساسيين.
هذا وبالرغم من مرور عام على توقيع إتفاق السويد إلا أن المليشيات الحوثية قد عهدت على الكذب وعرقلة العديد من الخطوات والإتفاقيات، بالإضافة إلى استهداف المدنيين.
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