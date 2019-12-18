فيروس أنفلونزا الخنازير يصل المحويت ومناشدات بالتحرك لإنقاذ المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

وجه محافظ محافظة المحويت الدكتور صالح حسن سميع نداء استغاثة ورسالة عاجلة إلى وزارة الصحة لإنقاذ المحافظة من فيروس H1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير الذي انتشر بقوة في المحافظة مخلفاً وفاة أربع حالات وعشرات الإصابات.



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وطالب "سميع " في مناشدته الجهات المعنية بسرعة توفير اللقاحات والأدوية الخاصة بهذا الفيروس الذي انتشر بشكل مخيف في المحافظة بشكل خاص وبعض محافظات الجمهورية بشكل عام كون المختصين في المحافظة رفعوا تقارير بعدم توفر الأدوية واللقاحات الخاصة بهذا المرض .

وأشار إلى أن التقارير المرفوعة من المختصين في المحافظة إلى وجود تسع حالات مرضية تحت الرقابة وأربع حالات وفاة في مديرية مدينة المحويت ومديرية شبام كوكبان التي تحت تخضع لسيطرة مليشيات الحوثي.

ووجه محافظ المحويت نداء استغاثة إلى اللجنة العليا للإغاثة وكذلك إلى مركز الملك سلمان ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إلى سرعة توفير العلاجات واللقاحات المطلوبة لإنقاذ حياة الناس من هذا الوباء الكارثي.