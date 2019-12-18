شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد استقدام تعزيزات.. المشتركة تصد هجوما حوثيا واسعا شرق الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الحديدة - الخليج 365 رغم استقدام تعزيزات، تمكنت القوات المشتركة من التصدي لهجوم واسع شنته مليشيات الحوثي شرق مديرية الدريهمي الواقعة جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة تصدت مساء أمس لهجوم عنيف وواسع شنته المليشيات على مواقع القوات شرق المديرية بمختلف أنواع الأسلحة. Advertisements وأضافت المصادر، أن أبطال القوات المشتركة خاضوا اشتباكات عنيفة مع مسلحو المليشيا استمرت لساعات واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة كبدت عناصر المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتمكنت من تدمير أسلحة ثقيلة تابعة للحوثيين. الجدير بالذكر أن هجوم المليشيات الحوثية على مناطق شرق الدريهمي جاء بعد قيامها بحشد المئات من مسلحيها ودفعت بهم نحو مناطق شرق المديرية ، واستقدمت تعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وآليات عسكرية.

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