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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. محكمة تابعة للمليشيا تقضي بإعدام خمسيني بتهمة التخابر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
قالت مصادر حقوقية إن محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أصدرت الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، حكماً بإعدام شخص بتهمة "التخابر" مع دولة أجنبية بعد يومين من حكم مماثل بحق أربعة آخرين.
ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر قولها إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة برئاسة مجاهد أحمد العمدي، وبحضور وكيل النيابة القاضي أحمد محمد القيز، أصدرت حكماً قضى بالإعدام تعزيراً لـ"أ. ح. س" (51 عاماً) بذريعة "التخابر مع دولة أجنبية وإعانة السعودية".
وأضافت المصادر إن النيابة الجزائية اتهمت المحكوم عليه بـ"التخابر بعد تواصله بقيادة اللواء ثالث عروبة في مأرب" التابع للحكومة الشرعية، "حيث والمذكور يعمل ضابطاً لديهم ويحمل "رتبة ملازم أول" وقيامه باستقطاب مجندين في صفوفهم"، حسب قول النيابة.
وكانت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اصدرت الأحد 15 ديسمبر أربعة أحكام بالإعدام على أربعة مختطفين هم: "محمد هادي ظافر - علي محمد علي الحسيني - أحمد ضيف الله الحموي - عبد المجيد عبد الحميد علوس" بتهمة "التخابر مع التحالف العربي" وإعانة ما وصفته بـ"العدوان"
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