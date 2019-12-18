شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدفعية الجيش تقصف مواقع للمليشيا في المتون بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ الجوف قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، كانون الأول 18، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، شمالي مديرية المتون بمحافظة الجوف.

Advertisements ووفق مصادر عسكرية، فقد استهدف القصف مواقع استحدثتها المليشيا المتمردة، في جبال “الربطة”، و”عمبره”، في سلسلة جبال حام شمالي مديرية المتون. ولفتت إلى أن القصف أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي المتمردة، خسائر في العدد والعدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدفعية الجيش تقصف مواقع للمليشيا في المتون بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.