مجهولون يغتالون مسئولا أمنيا رفيعا في محافظة الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ الجوف اغتال مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، كانون الأول 17، 2019، مسئولا أمنيا رفيعا في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين على متن طقم عسكري أطلقوا النار على العقيد "علي نصر نسم" مساعد مدير أمن الجوف، وسط سوق الحزم بمحافظة الجوف، وأردوه قتيلا. وأكدت المصادر أن الجناة لاذوا بالفرار إلى قرية معيمرة بالمتون، مسقط رأس المحافظ "أمين العكيمي" والواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية. وذكرت المصادر أن القتيل كان أحد القيادات التي تتصدى لعمليات التهريب الحوثية للمخدرات والحشيش والأسلحة

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