المليشيا تفرض "شرطة أخلاق" في مقرات وفروع المنظمات الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال مصدر في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الذي أنشأته مليشيا الحوثي مؤخرا، إن المليشيا أقرت فرض مندوبين للجماعة في جميع مقرات وفروع المنظمات العاملة في المناطق التي تسيطر عليها.



وأوضح المصدر أن المجلس أقر فرض أربعة عناصر في كل منظمة انسانية تعمل في مناطق سيطرته.

Advertisements

ونقل موقع "الثورة نت" عن المصدر قوله إن المنظمات ستصدر قرارات تعيين لهؤلاء العناصر وتتكفل بدفع مرتباتهم شهريا.

وذكر أن مهام هذه اللجان تنحصر في الاطلاع على سير عمل المنظمات ومراقبة سلوك الموظفين ومدى التزامهم بالمعايير الاخلاقية التي يوصي بها الدين الاسلامي.

وأضاف "أن رفض أي منظمة لهذا الاجراء سيعرضها للمحاسبة وعملها الالياف، حد قوله".

يشار إلى أن المنظمات العاملة في المجال الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرة الحوثي تتعرض لمضايقات مستمرة وعمليات ابتزاز وعرقلة لنشاطها من قبل المليشيات المدعومة من ايران.