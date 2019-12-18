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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما أنجزته العيادات المتنقلة للهلال الأحمر الإماراتي بالساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أبو ظبي الحديدة - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة في الحديدة، غرب اليمن، عن إنجازات الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي.
حيث حققت العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي زيادة بنسبة 50% في عدد الحالات المرضية التي عالجتها في الساحل الغربي خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري مقارنة بذات الفترة من الشهر الماضي.
و يأتي ذلك ضمن خطة عمل تم وضعها لمواكبة الحملة الواسعة والمتواصلة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر الماضي لمكافحة الأوبئة التي عاودت بالإنتشار مجددا في مديريات الساحل الغربي.
وتطوف ثلاث عيادات متنقلة بكامل طواقمها ومستلزماتها الطبية يومياً القرى والتجمعات السكانية على الشريط الساحلي من الخوخة جنوباً وصولاً إلى الدريهمي شمالا؛ فضلا عن تجمعات النازحين في منطقتي العليلي والوعرة بمديرية الخوخة ومنطقة الحيمة بمديرية التحيتا محافظة الحديدة.
وعالجت العيادات الثلاث خلال النصف الأول من الشهر الجاري 1059 حالة متنوعة بين أمراض الحميات ( الضنك والملاريا)، وكذا أمراض الإسهالات المائية الحادة وأمراض الجهاز التنفسي.
وعبر عدد من المستفيدين عن سعادتهم وجزيل شكرهم لدولة الإمارات، مؤكدين في تصريحات صحفية أن وصول العيادات المتنقلة بشكل دوري إلى قراهم خفف عنهم أعباء الإنتقال إلى المستشفيات في مراكز المديريات سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية.
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