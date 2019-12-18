شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات صباح اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي صباح اليوم الأربعاء، كانون الأول 18، 2019:

أسعار البيع ⁦ السعودي: 158.8 Advertisements ⁦ الدولار: 605 أسعار الشراء ⁦ السعودي: 158 ⁦ الدولار: 600.5

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