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تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات صباح اليوم الأربعاء

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات صباح اليوم الأربعاء

الخليج 365 ـ صنعاء

فيما يلي آخر تحديث لأسعار صرف الريال أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي صباح اليوم الأربعاء، كانون الأول 18، 2019:

 

 

 

أسعار البيع

 

⁦ السعودي: 158.8

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⁦ الدولار: 605

 

 

 

 أسعار الشراء

 

⁦ السعودي: 158

 

⁦ الدولار: 600.5

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