الإفراج عن 4 من أفراد الجيش ضمن صفقة تبادل مع المليشيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفرجت ميليشيا الحوثي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن أربعة من أفراد القوات الحكومية في صفقة تبادل مقابل إطلاق سراح 10 من أسرى الجماعة.



وأكدت مصادر عسكرية أنه تم الإفراج عن 4 من أفراد الجيش في عملية تبادل للأسرى مع ميليشيا الحوثي.

ووفق المصادر، يتبع الجنود المفرج عنهم محور بيحان في المنطقة العسكرية الثالثة، وينتمون لمدينة حريب بمحافظة مارب.

إلى ذلك قال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين "عبدالقادر المرتضى"، إنه تم تحرير 10 من أسراهم في عملية تبادل.

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وأضاف المرتضى بحسب قناة المسيرة، أن العملية تمت عبر وساطة محلية في جبهة شبوة.

فيما يلي أسماء الأسرى المحررين من القوات الحكومية:

طايع بن عبدالله ابوبشبش العقيلي

عبدالله بن صالح بن احمد العقيلي

مبارك احمد العبادي

احمد حوات