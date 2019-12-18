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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي حوثي يدعو إلى نهب منازل من فروا من بطشهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
دعا القيادي في الميليشيا "محمد علي الحوثي" إلى إصدار تشريع جديد يسمح ببيع منازل قيادات الدولة والذين فروا من بطش الجماعة واستخدام قيمتها في دفع رواتب الموظفين.
وكتب "الحوثي" في تغريدة له على تويتر، "الذي أكلوا البلاد والعباد وذهبوا للارتزاق كانوا جزء من مشكلة الرواتب ومشرعنين لاجرام عدوان التحالف".
وتابع "الحوثي" "أقترح على مجلس النواب أن يضع قانون يسمح ببيع بيوتهم ودفع قيمتها للموظفين رواتب ابتداء من هادي ونائبه وانتهاء بآخر مسؤول".
ودعا "الحوثي" المتابعين إلى ذكر أسماء المسؤولين الذين يملكون عقارات يمكن بيعها.
وبدأت الجماعة عبر محاكم تابعة لها بمحاكمة المسؤولين الحكوميين وقيادات الجيش اليمني، في خطوة اعتبرها حقوقيون تهدف لشرعنة السيطرة على ممتلكاتهم من قبل قيادات الميليشيا.
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