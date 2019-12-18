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تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 ديسمبر 2019

تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية

متابعات_الخليج 365

فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية صباح اليوم الأربعاء والتي جاءت على النحو التالي:

 

الوحدة                             ريال يمني                          دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24             280.2. 27 ريالًا                        47.86 $

 

الذهب عيار 22              25.005.09 ريالًا                   43.87$

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الذهب عيار 21            23.871.6 ريالات                   41.88 $

 

الذهب عيار 18            20.475.03 ريالاً                     35.89$

 

أوقية الذهب                 848.160 ريالًا                       1.488 $

 

كيلو الذهب                27.279.63 ريالًا                     47.859 $

 

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