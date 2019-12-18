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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حملة حوثية لمصادرة أحزمة خصر بالطوهات النساء
الأربعاء 18 ديسمبر 2019
الخليج 365
شنت مليشيات الحوثي الانقلابية، حملة على محلات بيع بالطوهات النساء ، اليوم الثلاثاء ، في شوارع صنعاء .
وأفاد شهود عيان، أن مسلحين حوثيين داهموا محلات بيع البالطوهات في شارع هائل وشارع جمال، وقاموا بمصادرة بعض البالطوهات الضيقة وأحزمة الخصر الخاصة بالبطوهات .
وأضافوا، أن مليشيا الحوثي قامت بإحراق أحزمة الخصر الخاصة بالبالطوهات , فيما احتفظت بالبالطوهات التي صادرتها بحجة أنها ضيقة، وذلك لمساومة أصحاب المحلات على إعادتها مقابل إتاوات مالية.
وكانت مليشيا الحوثي قد نشرت في وقت سابق عناصرها في شوارع صنعاء لتوزيع بروشورات تحدد مواصفات البالطوهات الخاصة بالنساء , كما تحرش عدد من عناصر مليشيا الحوثي بعدد من النساء بحجة إنهن يلبسن بالطوهات ضيقة .
كما أصدرت مليشيا الحوثي تعميمات بذلك إلى الجامعات الحكومية والأهلية تحدد مواصفات لبس الطالبات .
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