شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الاممي : يغادر العاصمة صنعاء غاضبا إلى السعودية وهذا ما سيحدث اليوم في الحديدة "ساعات حاسمة لتحديد المصير وانسحاب القوات" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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