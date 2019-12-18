شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...من هي المرأة "الهاشمية" التي تظهر إلى جانب محمد بن زايد في كل لقاءاته حول الشأن اليمني "صور + الاسم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; -webkit-text-size-adjust: auto;">ريم إبراهيم الهاشمي"، من مواليد إمارة دبي 1978، في بداية رحلتها المهنية, عملت كموظفة في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي. ثم شغلت منصب نائبة سفير الإمارات في واشنطن.

في عام 2007 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً يقضي بتعيينها بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بدرجة وزير مفوض ,من الدرجة الأولى.

وبعد فترة قصيرة وافق مجلس الوزراى تعيينها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون الاقتصادية بلقب سفيرة وهي أول أمرأة تنال هذا اللقب في تاريخ الإمارات. ونجاحها في ذلك هو نجاح يضاف لرصيد المرأة العربية وليس المرأة الإماراتية فحسب وخدمة المجتمع والعمل من أجله لا تقف عند حدود مهام المهنة وواجباتها، فإضافة إلى منصبها الوزاري، تتولى معالي ريم الهاشمي منصب رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء.

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وهي مؤسسة خيرية مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاقها في سبتمبر 2007 وهي مبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تأمين فرص لأطفال الدول النامية للحصول على التعليم الأساسي، كما تتولى معاليها منصب رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية الذي يعمل بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، لوضع السياسات وتنفيذ الإجراءات التي تعزز وتدعم الخطط التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الازدهار والنمو المستدام.

وكذلك تشغل معاليها العضو المنتدب في اللجنة العليا لإستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020". وهي رئيسة المركز الوطني للإحصاء الحكومي الخاص بتوفير بيانات ومعلومات إحصائية حديثة ذات جودة عالية، تساهم في صنع القرارات ورسم السياسات وتقييم الأداء، ونالت معاليها جوائز عدة منها: جائزة " شخصية الشهر" حيث كرمها الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لاستضافة اكسبو"2020" لفوز معاليها بجائزة "شخصية شهر نوفمبر" التي منحتها صحيفة الإمارات اليوم بعدما لعبت الوزيرة دورا كبيرا على المستويين المحلي والعالمي.

للترويج لملف الإمارات لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2020 ومن أقوال معاليها: " كانت الإمارات العربية المتحدة دولة صغيرة محدودة الموارد.. ولكنها ملكت أحلاما وطموحات لا تحدها حدود.. حينها كانت دبي تلك القرية الوادعة المعتمدة على صيد الأسماك تضج بالنشاط بطريقتها الخاصة حيث مثلت ملتقى للتجار ولطرق التجارة من دول بعيدة في قارة أفريقيا والهند