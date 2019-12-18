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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..قناة ابو ظبي الاماراتية تعرب عن اسفها وتقدم اعتذارها لكل الجنوبيين بعد ان صعقتهم بهذا الخبر الصادم الذي هز الجنوبيين داخل اليمن وخارجها

2019/12/18 الساعة 07:09 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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